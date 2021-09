Mercato Inter, Marotta attento! Paratici fa sul serio per il pupillo di Inzaghi

MERCATO INTER - Il Tottenham, ha puntato i fari su Stefan De Vrij.

Il difensore olandese sarebbe finito nel mirino di Fabio Paratici, dirigente degli Spurs, che vorrebbe puntellare il reparto difensivo a disposizione di Nuno Espirito Santo.

Già in estate, come potete leggere in questo articolo, l'Everton aveva fatto dei tentativi per il classe 1992, ritenuto poi incedibile, e lo spieghiamo qui, dai dirigenti milanesi. Il calciatore sarebbe stato blindato anche da Simone Inzaghi, che lo ritiene fondamentale per il suo collaudatissimo 3-5-2. Con la Lazio, sotto la guida del tecnico nerazzurro, il centrale ha messo a segno ben sei reti nella stagione 2017-2018.

Abilità realizzative che lo staff tecnico vorrebbe sfruttare soprattutto nelle palle inattive. Nel frattempo, De Vrij, ha iniziato al meglio la stagione anche con la sua Nazionale, dove il tecnico Louis Van Gaal lo ha preferito al bianconeri De Ligt.

L'Inter vorrebbe blindare il classe 1992 che il contratto in scadenza nel 2023 ed un valore del cartellino di circa 50 milioni di euro. Ausilio e Marotta potrebbero però sedersi a tavolino se dovessero arrivare delle proposte irrinunciabili come accaduto nell'operazione che ha portato Lukaku al Chelsea.

Un'eventuale proposta superiore ai 50 milioni farebbe vacillare i dirigenti perché consentirebbe alla società di mettere a segno una plusvalenza netta. E' doveroso ricordare che il difensore è stato prelevato a parametro zero dopo l'esperienza alla Lazio.

L'ultimo pericolo per i tifosi nerazzurri si chiama Mino Raiola. L'agente di De Vrij, che è stato fondamentale per l'arrivo di Denzel Dumfries( qui vi spieghiamo i dettagli), potrebbe riservare sempre scenari inattesi sui calciatori che hanno molto mercato.