Mercato Inter, Marotta anticipa il colpaccio per l'attacco: la strategia

MERCATO INTER - La società nerazzurra vuole anticipare il colpo per il reparto offensivo. Stando a quanto si apprendere dagli aggiornamenti riportati da Calciomercato,com, i dirigenti milanesi vorrebbero assicurarsi le prestazioni di Giacomo Raspadori durante la sessione di gennaio.

La strategia di Marotta sarebbe quella di anticipare la concorrenza prima che il prezzo del cartellino dell'attaccante, che attualmente ha un valore di circa 20 milioni di euro, lieviti.

Nell'operazione potrebbe essere inserito anche un giovane calciatore come contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche dei neroverdi. La trattativa non sarà semplice perché, con l'arrivo di Dionisi, la società ha deciso di cedere Ciccio Caputo alla Sampdoria e di puntare sul reparto offensivo formato proprio da Scamacca e Raspadori.

Quest'ultimo, al quale è stato concesso uno spezzone nella gara dell'Italia contro la Bulgaria, è un dichiarato tifoso nerazzurro e, come spesso accade, la volontà di trasferirsi nella sua squadra del cuore potrebbe favorire la trattativa. Ulteriori riflessioni saranno fatte proprio durante lo scontro diretto, in prgramma tra qualche mese, quando i dirigenti nerazzurra avranno la possibilità di studiare il giovane centravanti da vicino.