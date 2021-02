Mercato Inter - Lukaku incanta e una big inglese ci fa un pensierino

Romelu Lukaku è da un anno e mezzo ormai il vero trascinatore di questa Inter, e i meriti vanno tutti all'uomo che più di tutti ha insistito per portarlo in nerazzurro: Antonio Conte. Prima di approdare a Milano infatti, il belga non stava vivendo un bel momento in Inghilterra, dove ormai gli articoli sul suo "bad touch" si sprecavano.

Il tecnico leccese però ci ha visto lungo, e sotto la sua guida Lukaku è completamente rinato, diventando quello che oggi è sicuramente uno dei migliori numeri 9 al mondo. Adesso, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inghilterra si sarebbe accorta dell'errore nel lasciar emigrare con tanta facilità il bomber interista, e qualcuno vorrebbe riportarlo a casa.

Questo qualcuno proviene da Manchester, questa volta sponda City. L'allenatore dei Citizen, Pep Guardiola, stravede per lui, e lo vorrebbe come rinforzo per la prossima stagione. Al momento si tratta di semplice interesse, senza alcun contatto ufficiale, e poi Romelu all'Inter ha trovato un mondo che crede ciecamente in lui, a differenza di quanto accaduto oltremanica.