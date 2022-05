Mercato Inter, Lautaro via in estate? L’agente fa chiarezza

Inter, continuano a susseguirsi le voci di un possibile addio di Lautaro Martinez in estate ma il suo agente ha fatto chiarezza sulla situazione.

L’argentino negli ultimi giorni è stato accostato ad Arsenal e Manchester United. Sull’argomento è intervenuto direttamente il suo agente Alejandro Camano nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente radiofonica argentina Radio Colonia, ribadendo la volontà del suo assistito di restare in nerazzurro. Ecco di seguito le sue parole riportate da Sport Mediaset: “A volte la stampa pubblica notizie su un suo possibile trasferimento, ma Lautaro pensa all'Inter, a dare gioia al popolo dell'Inter, a diventare campioni e poi a lavorare per il Mondiale. Non ci aspettiamo o non stiamo cercando un trasferimento. Lui è all'Inter, è felice, la città è meravigliosa. Pensiamo all'Inter".

Parole chiare quelle del procuratore che spazzano via tutte le voci di cessione. Camano ha poi sottolineato che nonostante i suoi 24 anni, Lautaro si sta consolidando come uno degli attaccanti del panorama internazionale ed ha ancora ampi margini di crescita. Il futuro del Toro, salvo clamorosi colpi di scena, sarà ancora con la maglia dell’Inter.