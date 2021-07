Mercato Inter: Lautaro cedibile? La cifra che farebbe vacillare la società

Mercato Inter: Sky Sport, nelle scorse ore, ha fatto sapere che Lautaro non è considerato incedibile come Romelu Lukaku. E quindi? Quindi il giocatore potrebbe lasciare Milano, già durante questa sessione di calciomercato, ma solo a determinate condizioni.

Lautaro, che nelle scorse settimane ha vinto la Coppa America con l'Argentina, è considerato il gioiello pregiato dell'Inter e su di lui ci sono già gli occhi di molte squadre. In prima fila ci sarebbero le inglesi e soprattutto l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Gli spagnoli devono infatti trovare il sostituto di Griezmann che lascerà la squadra. Ma qual è la cifra che potrebbe far vacillare l'Inter in questa sessione di mercato? A quanto si è appreso, nelle scorse ore, potrebbe essere quella che ha portato alla cessione di Hakimi al Paris Saint Germain. Quindi Lautaro potrebbe lasciare l'Inter per circa 70 milioni di euro.

A quel punto la società nerazzurra dovrà cercare un sostituto da affiancare a Romelu Lukaku. Il belga, sempre in base a quanto riportato da Sky Sport, è infatti considerato l'unico incedibile dell'attacco dell'Inter. Insomma: non resta che attendere le eventuali evoluzioni di questo mercato dove il 'domino' degli attaccanti non si è ancora completamente innescato. Tutto dipenderà dalla partenza di Harry Kane dal Tottenham? Vedremo...