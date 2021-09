Mercato Inter, la notizia da brividi: la svolta su un big

Mercato Inter: nelle ultime ore rimbalza una voce 'da brividi'. La società avrebbe infatti 'cambiato idea' su un big della rosa di Simone Inzaghi.

Andiamo, come sempre, con ordine. In questi giorni - cosa nota - il club è impegnato nelle trattative per il prolungamento del contratto di diversi giocatori cardine del progetto. Su tutti: Nicolò Barella, Stefan de Vrij, Milan Skriniar, Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic - vedi qui la situazione rinnovo del croato -, Matias Vecino e Samir Handanovic.

E poi - arriviamo così al 'punto' - c'è Ivan Perisic, l'esterno croato in gol nell'ultima giornata di campionato contro la Fiorentina. Da quando è stato spostato nel ruolo di quinto di centrocampo da Antonio Conte, sta inanellando una serie di prestazioni (quasi) tutte da 'incorniciare'. Perisic, lo sappiamo, è in scadenza nel giugno del 2022 e il suo stipendio si aggira intorno ai 5 milioni netti all'anno. Nei giorni scorsi era trapelata l'intenzione di 'dirsi addio' a fine stagione con il croato tentato da un ritorno in Germania: più Herta Belino - si sussurrava - che Bayern Monaco. Secondo quanto riporta il Giorno, in realtà nella testa di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe l'intenzione di proporre un rinnovo al giocatore. Motivo? Viene considerato importante anche se in età avanzata e in un ruolo molto dispendioso.

Non resta dunque che attendere i possibili sviluppi delle prossime settimane. Intanto oggi, sabato 25 settembre, Ivan Perisic sarà (ovviamente) titolare nel centrocampo a cinque di Inzaghi nel big match (fischio di inizio alle 18) contro l'Atalanta.