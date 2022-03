Mercato Inter, la Lazio preme per un centrocampista nerazzurro

Mercato Inter, Matias Vecino si avvicina alla Lazio la prossima stagione.

Il centrocampista uruguayano, in questa stagione, non sta trovando particolare spazio con Simone Inzaghi e, nei mesi passati, soprattutto dal ritiro della propria nazionale, non ha fatto mancare i suoi messaggi in merito a questa situazione. Non solo, ma l'ex Fiorentina ed Empoli ha una situazione contrattuale particolare con l'Inter, dal momento che il suo contratto con la società nerazzurra vede la scadenza il 30 giugno del 2022 e, quindi, la possibilità di andare via a parametro zero in estate.

Da quanto riportato dal sito Lalaziosiamonoi.it, l'intenzione del club nerazzurro e del giocatore è la medesima, ovvero quella di non prolungare il rapporto per altre stagioni ed è proprio per questo che l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, sta iniziando a tessere contatti con varie società per capire se c'è la possibilità di poter trovare quanto prima una sistemazione che possa soddisfare il giocare. Tra le squadre interessate c'è la Lazio del suo grande estimatore Maurizio Sarri, che lo ha avuto proprio ad Empoli, e che starebbe facendo passi importanti per portare il giocatore a Roma, dopo aver fallito l'assalto durante il mercato di gennaio.

Infatti, nell'idea di Sarri, Vecino sarebbe la pedina perdetta per fungere da vice-Milinkovic-Savic nella prossima stagione, con un giocatore, suo fedelissimo, di cui conosce a menadito e apprezza moltissimo le caratteristiche tecniche. Vedremo se la prossima squadra del centrocampista nerazzurro sarà la Lazio, di sicuro tanti indizi portano a pensare che quella biancoceleste sia molto più che una suggestione, soprattutto perchè, fin da adesso, il giocatore può trovare un accordo con chi vuole.