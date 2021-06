Mercato Inter, la dirigenza e quel chiarissimo messaggio ai calciatori

Si ragiona sul mercato, ma non solamente in ottica di entrate od uscite. Sul tavolo ci sono anche diversi rinnovi in stallo ed ora la società, insieme al nuovo mister Simone Inzaghi, dovrà valutare il da farsi. Infatti come riporta stamane Gianluca Di Marzio sarà proprio il tecnico a dover valutare l'organico e decidere chi di quest'ultimi - tra quelli in scadenza - potrà essere ritenuto utile.

Come riporta nel suo sito, la strategia è chiara: "Il nuovo allenatore sarà in primis chiamato a valutare i giocatori attualmente presenti in rosa e poi decidere insieme alla società una strategia di mercato, per essere competitivi anche nella prossima stagione dopo lo scudetto conquistato in quella appena conclusa".

Stando a quanto sopra riportato la società ha chiesto ai vari calciatori in scadenza al 30 giugno - Kolarov, D'Ambrosio, Ranocchia e Young - di attendere ancora una settimana prima di accettare offerte provenienti da altri club, proprio per dare la possibilità al tecnico di valutare eventuali alternative e prendere le dovute decisioni. Il futuro perciò è ancora da chiarire e per alcuni che sembravano, nelle ultime settimane, allontanarsi da Milano potrebbe esserci un colpo di scena. Non resta che attendere.