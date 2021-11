Mercato Inter: l'incredibile ammissione di Duvan Zapata

Mercato Inter: Zapata stato tentato dal trasferimento ad Appiano.

Il centravanti dell'Atalanta, in occasione della conferenza stampa che ha introdotto il match di Champions League tra Atalanta e Manchester United, in programma domani 2 novembre, ha rivelato la trattativa con il club degli Zhang.

I dirigenti milanesi, dopo l'addio di Romelu Lukaku, avrebbero pensato di potenziare l'attacco di Simone Inzaghi con le prestazioni dell'ex Napoli. Qui leggerete ulteriori dettagli. Il colombiano, però, ha poi deciso di continuare il suo percorso all'Atalanta rivelando di essere molto felice a Bergamo. Per questo motivo, come vi abbiamo spiegato in questa esclusiva, i dirigenti Piero Ausilio e Giuseppe Marotta hanno intensificato i contatti per acquistare Joaquin Correa. L'affare complessivo con la Lazio è costato circa 30 milioni di euro, cifra che non sarebbe stata sufficiente per prelevare Zapata dall'Atalanta, per il quale era stato chiesto non meno di 40 milioni di euro.

L'Inter, dopo l'addio di Lukaku, si è subito cautelata assicurandosi il colpo Edin Dzeko. Questa operazione si sta rivelando un'ottima scelta perché il cartellino del bosniaco non è stato pagato e, soltanto se i nerazzurri si qualificheranno alla prossima Champions League, verrà riconosciuto un indennizzo di circa 2 milioni di euro alla Roma. L'impatto dell'ex City a Milano è stato devastante come dimostrano i sette gol in campionato e la rete siglata in Europa contro lo Sheriff,