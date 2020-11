Mercato Inter, l'ex Pagliuca consiglia un portiere per il futuro

Un tema caldo in questi giorni per l'Inter è la situazione portiere. Dopo alcune prestazioni incolore di Samir Handanovic la dirigenza si sta guardando intorno per trovare un portiere affidabile, in vista di giugno, che ne possa raccogliere l'eredità.

Intervenuta ai microfoni di Sportal.it, l'ex estremo difensore nerazzurro, Gianluca Pagliuca ha dato alcuni consigli all'Inter sul futuro numero 1:" Prima di salutare Handanovic io ci penserei bene, però, se bisogna fare un discorso di prospettiva, per me Cragno è davvero un ottimo portiere. Sarebbe già pronto per difendere i pali dell'Inter, dato che gioca oramai da diversi anni in Serie A".

Investitura importante per il portiere del Cagliari da parte di uno dei più forti portieri della storia del nostro movimento, e chissà che i dirigenti nerazzurri non possano davvero pensarci.