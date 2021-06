Mercato Inter, l'entourage di Vidal: "Arrivate due offerte importanti"

Ancora tutto da decifrare in casa Inter il futuro di Arturo Vidal, arrivato a Milano appena un anno fa ma nella lista dei possibili partenti nel corso dell'estate. Secondo il suo entourage, intercettato dai microfoni del quotidiano cileno La Tercera, il desiderio del giocatore sarebbe quello di restare in nerazzurro, ma sul piatto ci sono delle offerte importanti di alcuni club stranieri. Di seguito le parole dell'entourage del numero 22 interista:

"Arturo vuole restare all'Inter, su questo non c'è alcun dubbio. Ultimamente però sono arrivate due offerte importanti: una da parte di un club cinese e una dal Medio Oriente".

L'Oriente chiama Vidal dunque, ed è molto probabile che le offerte ricevute dal giocatore siano economicamente molto vantaggiose per lui. Per quanto riguarda l'Inter, con l'addio di Antonio Conte la sensazione è che si cercherà in tutti i modi di tagliare sugli ingaggi pesanti, tra cui proprio quello del giocatore cileno, che nell'ultima stagione non ha di certo impressionato.