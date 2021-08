Mercato Inter, l'annuncio di Marotta sul futuro di Vidal e Sanchez

MERCATO INTER - Le parole dell'amministratore delegato Beppe Marotta chiudono alle cessioni di Sanchez e Vidal. I due cileni - dati in bilico - potrebbero restare in nerazzurro. Il dirigente lo ha spiegato in un'intervista rilasciata al quotidiano La Tercera, e riproposta dal sito gianlucadimarzio.com.

"Nessuna offerta ricevuta: rimangono entrambi. Sia Arturo che Alexis rimarranno nella nostra rosa. Non abbiamo ricevuto offerte formali per nessuno dei due e sono entrambi calciatori importanti per il nostro progetto".

Dichiarazioni in un certo senso sorprendenti, specie sul fronte del centrocampista, fuori apparentemente dal nuovo progetto, ma legato all'Inter da un contratto pesante. Vidal, dunque, potrebbe essere una risorsa in più per il centrocampo di Inzaghi.

Diverse le perplessità su Sanchez. L'attaccante è alle prese con continue noie di natura fisica, il che aveva dato adito anche alla possibilità di un eventuale ribaltone sul mercato. Marotta ha fatto chiarezza: "Bisogna avere un po' di pazienza e cautela con lui. Ha avuto qualche problema fisico nell'ultimo periodo. Aspettiamo che recuperi e che torni a disposizione perché è un giocatore importante per noi".