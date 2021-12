Mercato Inter, l’agente di Onana atteso a Milano: la situazione

Mercato Inter, quasi tutto fatto per l’arrivo di Andrè Onana in nerazzurro, bisognerà soltanto sistemare gli ultimi dettagli.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com Alberto Botines agente del classe 1996 è atteso a Milano entro questo fine settimana ed incontrare Beppe Marotta e Piero Ausilio per chiudere definitivamente l’affare e preparare il pre-contratto per il suo assistito. Le parti avrebbero raggiunto l’intesa già da tempo, adesso c’è soltanto bisogno di concretizzarla. Il portiere è in scadenza di contratto con l’Ajax ed arriverà a parametro zero. L’ufficialità dell’operazione dovrebbe arrivare a metà gennaio. Sarà quindi Andrè Onana (potete leggere qui il nostro focus) il primo rinforzo nerazzurro per la prossima stagione e l’erede di Samir Handanovic.

Altro colpaccio a parametro zero di Beppe Marotta che si è riuscito ad assicurare uno dei portieri più promettenti del panorama europeo. L’estremo Si difensore cresciuto nella cantera del Barcellona firmerà un contratto quadriennale da 3 milioni di euro a stagione. Onana è tornato a disposizione da qualche settimana dalla lunga squalifica per doping e si è rivisto in campo 9 mesi dopo dall’ultima volta nel penultimo turno di Champions League. Non è da escludere che i nerazzurri possano incontrarlo da avversario negli ottavi di finale con l’Ajax, lo scopriremo soltanto lunedì dopo i sorteggi (clicca qui per leggere le possibili avversarie dell’Inter).