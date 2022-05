Mercato Inter, l'agente di Dybala fa chiarezza. Bocche cucite in casa nerazzurra

Inter, Dybala resta un nome forte per il prossimo mercato nerazzurro, ma i tempi non sono maturi.

Oggi La Gazzetta dello Sport (qui trovi l’approfondimento) è tornata a parlare del futuro del numero 10 della Juventus, che l’anno prossimo lascerà i bianconeri di Torino. Se la rosea in edicola dà praticamente l’affare per concluso è lo stesso procuratore dell’argentino a fare chiarezza. Secondo quanto riportato dal sito sportivo onefootball.com l’agente della “Joya”, Jorge Antun, ha rilasciato una nota nella quale chiarisce che il suo assistito è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Ha smentito inoltre che sia stato raggiunto un accordo con squadre italiane o straniere.



La precisazione dell’agente appare un passo dovuto, anche per non alzare ulteriori polveroni attorno al suo assistito che fra una settimana sarà chiamato con la sua squadra a giocarsi la Coppa Italia proprio contro i nerazzurri nella finalissima di Roma.

Altro dettaglio non secondario emerso dal quotidiano sportivo in edicola oggi sarebbe quello riguardantel’ingaggio del giocatore. La Gazzetta parla di uno stipendio non inferiore ai sei milioni di euro che proietterebbe l’ingaggio di Dybala al pari di quelli percepiti da Brozovic e Lautaro. Per questo sforzo l’Inter dovrebbe fare spazio nella sua rosa con le uscite di giocatori con stipendi importanti su tutti Sanchez e Vidal che hanno guadagnano relativamente di 7 milioni e 6,5 milioni l’anno. Nella lista dei partenti potrebbero finire anche Sanchez e De Vrij.

Al momento da casa nerazzurra non filtra nulla. Le bocche cucite della dirigenza non confermano né smentiscono le voci, ma dimostrerebbero come si vuole rimanere totalmente concentrati sul campo e sulle prossime 4 partite che valgono la stagione.