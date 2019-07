Mercato Inter: Joao Miranda saluta l'Inter e gli interisti

Dopo aver rescisso consensualmente il suo contratto con l'Inter, Joao Miranda raggiungera l'altro club di Mr. Zhang, lo Jiangsu Suning

In un post di poco fa, il difensore brasiliano ha salutato l'Inter e gli interisti. "Oggi termino il mio viaggio in questo grande e glorioso Club. Una società che mi ha accolto con grandissimo affetto. Sono molto grato per tutto ciò che ho vissuto qui in questi meravigliosi 4 anni.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e hanno accompagnato il mio viaggio. È stato un onore vestire la maglia dell’Internazionale e potete essere certi che ovunque andrò tiferò sempre per voi!"