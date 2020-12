Mercato Inter, Isco in Italia? Mundo Deportivo non lo esclude

C'è ancora un velo di incertezza attorno al futuro professionale di Isco. Il fantasista del Real Madrid, affermato sul panorama mondiale ormai da anni, potrebbe lasciare la capitale spagnola per provare un'esperienza in Italia.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo infatti, non è da escludere che l'ex Malaga decida di continuare la propria carriera nel Belpaese. Su di lui, sempre secondo il noto quotidiano spagnolo, ci sarebbero Juventus ed Inter.

Il primo club potrebbe fiondarsi su Isco nel caso in cui le trattative per il prolungamento del contratto di Paulo Dybala non dovessero andare a buon fine. I milanesi invece, complice l'imminente esubero di Christian Eriksen, potrebbero reinvestire il denaro ricavato dall'addio del danese proprio sul n°22 delle merengues.