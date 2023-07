Mercato Inter, Inzaghi spedisce l’avvertimento allo United

di Redazione, pubblicato il: 13/07/2023

(Mercato Inter) Onana ha l’accordo con il Manchester ma i Reds non hanno ancora recapitato l’offerta giusta alla sede dell’Inter. Difficile dire se qualcosa di grosso stia bollendo nella pentola del mercato, magari è solo tattica inglese per sfiancare la controparte. Se così fosse, visto che le giornate continuano a trascorrere senza novità, ci ha pensato Inzaghi a mandare un segnale forte in Inghilterra.

Onana è ancora un giocatore nostro dunque domani è convocato per il raduno di inizio stagione. Poche parole ma inequivocabili sulla fermezza di tutte le componenti dell’Inter sulla cessione del portierone camerunense. La cessione si fa alle condizioni dell’Inter, euro più euro meno, nel frattempo Onana inizia la preparazione con la squadra. E se il Manchester ha fretta di averlo già per la prima tournee di preparazione sa cosa fare.