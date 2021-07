Mercato Inter: 'In uscita l'obiettivo è incassare 100 milioni'

Mercato Inter: “L’input è fare un attivo di almeno 70 milioni (oltre a ridurre del 15% il costo del lavoro) e gli uomini mercato nerazzurri stanno stringendo per accumulare un tesoretto in tripla cifra che poi permetta un certo margine per rifinire la rosa campione d’Italia”.

Così la Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul mercato dell’Inter. “La cessione eccellente è quella di Achraf Hakimi. L'esterno marocchino (che ha twittato un aeroplanino, ndr) oggi (martedì, ndr) a Parigi sosterrà le visite mediche, propedeutiche alla firma sul nuovo contratto che porterà a lui 8 milioni di ingaggio annuo e all'Inter 68 milioni più 5 di bonus. Un sacrificio - lo definisce il quotidiano sportivo - doloroso ma necessario, nella speranza di mantenere intatta il resto dell'ossatura che un mese e mezzo fa ha vinto uno scudetto atteso 11 anni. Il tutto al netto della trattativa per il rinnovo di Lautaro”.

Come farà l’Inter, in questa sessione di mercato in uscita, ad arrivare a quota 100 milioni? “Marotta, Ausilio e Baccin devono lavorare sugli esuberi. Che non mancano. Sono ore calde - ricorda la Gazzetta dello Sport - per il passaggio al Benfica di Joao Mario, che non a caso era già stato escluso dai convocati per il raduno di giovedì prossimo. Il primo acquisto di Suning dovrebbe portare 7,5 milioni, malgrado lo Sporting Lisbona (squadra con cui Joao ha appena vinto il campionato, ndr) invochi una clausola anti rivali da 30 milioni stipulata nel 2016, al momento della cessione. L'Inter invece sarebbe solo tenuta e concedere ai biancoverdi 48 ore per pareggiare l'offerta dei rivali cittadini”.

E poi? “Nainggolan non frutterà soldi dal cartellino ma dal taglio di un ingaggio pesante. Il Ninja, sotto contratto fino al 2022, guadagna infatti 4,5 milioni netti e vorrebbe chiudere la carriera a Cagliari, dove spalmerebbe su un triennale. Chiede però una buonuscita che l'Inter non intende riconoscergli. Alla fine però un accordo si troverà” assicura il quotidiano sportivo. E poi? Qual è la situazione delle altre trattative di mercato dell’Inter? “Si lavora su Dalbert e Lazaro. L'esterno mancino brasiliano, reduce dal prestito al Rennes, interessa al Cska Mosca. L'Inter lo valuta 6-7 milioni. Di rientro dal Gladbach, il nazionale austriaco invece balla tra un ritorno al Newcastle e una nuova esperienza in Bundesliga. L'infortunio alla coscia destra accusato durante Olanda-Austria di sicuro non aiuta nemmeno Inzaghi, che in ritiro voleva comunque valutarlo, essendo la batteria degli esterni all’osso”.