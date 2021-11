Mercato Inter, il vice Dzeko può arrivare a zero: l’agente apre

Mercato Inter, nerazzurri alla ricerca di un altro rinforzo in attacco da alternare ad Edin Dzeko, spunta anche il nome di Andrej Kramaric dell’Hoffenheim.

Il croato si è rivelato nell’ultima stagione come uno dei migliori centravanti della Bundesliga, segnando 25 reti in 34 partite giocate. Il suo contratto è in scadenza a fine stagione e non è da escludere che il club tedesco possa decidere di venderlo già a gennaio a prezzo di saldo per evitare di perderlo a zero dopo pochi mesi. Il giocatore compirà il prossimo giugno 31 anni e sembrerebbe ormai pronto a fare il definitivo salto di qualità in una big. Stando alle ultime indiscrezioni, l’Inter sarebbe seriamente interessata al classe ‘91 e potrebbe addirittura fare un tentativo già a gennaio oppure aspettare e prenderlo a parametro zero, molto dipenderà da Alexis Sanchez (qui il punto sul futuro del cileno). L'ex Manchester United sarebbe scontento per il poco spazio e la società starebbe valutando una sua cessione.

Come riportato da Sport Mediaset, sul futuro di Kramaric è intervenuto il suo agente Vincenzo Cavaliere aprendo all’ipotesi nerazzurra. Il procuratore ha dichiarato che il suo assistito sia felice all’Hoffenheim ma nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante a gennaio sarebbe pronta a valutarla. Sul presunto interesse dei nerazzurri ha preferito non sbilanciarsi ma ha dichiarato che vedrebbe bene il giocatore in Italia e che l’Inter è uno dei migliori club al mondo. Dopo Brozovic e Perisic, dal futuro ancora incerto, l’Inter potrebbe aumentare la colonia croata. Si attendono novità sulla questione nei prossimi mesi.