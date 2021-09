Mercato Inter: il sogno tutt’altro che segreto di Marotta

Non è un segreto il sogno di mercato dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta.

Come ribadito oggi, lunedì 7 settembre, da Cittaceleste nel mirino dell'ad nerazzurro c'è sempre Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il talento sarebbe il giocatore 'perfetto' per la squadra di Simone Inzaghi. La lista dei motivi è lunghissima: la giovane età, compirà 22 anni il prossimo gennaio, le caratteristiche tecniche e il suo modo di 'stare in campo'.

L'attaccante serbo, com'è noto, ha il contratto in scadenza con la Fiorentina. Negli ultimi giorni di calciomercato il presidente viola, Rocco Commisso, ha resistito agli assalti, a suon di milioni, tanti milioni di euro (circa 60) dall'Atletico Madrid. Qui potete leggere i dettagli di quell'offerta. La valutazione del cartellino sarebbe infatti superiore: circa 70 milioni. I dirigenti dell'Inter che, ripetiamo, non smettono di pensare a Vllahovic, potrebbero anche decidere di inserire qualche contropartita tecnica per abbassare le pretese. Non è una novità l'interesse della Fiorentina per Stefano Sensi, e ne parliamo qui, ritenuto fondamentale per il 4-3-3 di Italiano.

Nelle ultime ore, come riportato da Tuttosport, la squadra toscana avrebbe fatto intendere di voler procedere al rinnovo di Vlahovic che ha iniziato alla grande questa nuova stagione come dimostra il gol siglato al Torino di testa. "Ho parlato con il ragazzo e credo che voglia restare. Speriamo che il contratto si faccia, ma una cosa alla volta. Vediamo quando ritorna". Ha dichiarato Rocco Commisso tramite un'intervista rilasciata a margine della vista al cantiere del Viola Park. La possibile firma sul nuovo contratto non dovrebbe però scoraggiare i club interessati al calciatore. Dall'estero, infatti, oltre all'Atletico Madrid avrebbe mostrato il proprio interesse anche il Tottenham .