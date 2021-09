Mercato Inter - Il retroscena su Vlahovic e quel consiglio sul futuro

MERCATO INTER - Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato di Dusan Vlahovic durante intervista concessa ai microfoni di Radio Toscano.

"Ho parlato tanto con Dusan e non ha mai avuto dubbi sul rimanere qui. Ha fame - ha dichiarato l'ex nerazzurro - ed è una caratteristica che hanno tutti i serbi. Come lui anche Milenkovic. Spero che rinnovi con la Fiorentina. Essendo così giovane il rischio è che si possa accontentare, ma ripeto: ha una fame incredibile, non lo farà assolutamente".

Il classe 2000 è un serio obiettivo di Giuseppe Marotta che, come vi abbiamo anticipato in questo articolo, seguirebbe anche per la prossima sessione di mercato. La richiesta del club viola sarebbe di almeno 70 milioni di euro ma i dirigenti nerazzurri potrebbero abbassare le pretese con l'inserimento di una contropartita tecnica.

La strategia è quella di anticipare la concorrenza e, magari, evitare che l'attaccante prolunghi il contratto, in scadenza nel 2023, con la squadra di Rocco Commisso. Il numero uno dei viola, però, durante un'intervista concessa ai microfoni di Tuttusport, si è detto fiducioso sulla permanenza del calciatore serbo.

L'Inter, in maniera parallela, starebbe seguendo anche l'attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori. Il calciatore neroverde ha una valutazione di circa 20 milioni di euro ma sarebbe un colpo molto più semplice perché il ragazzo, come dimostra la foto postata sul suo profilo Instagram, è un fedele tifoso nerazzurro. Qui ne parliamo in un lungo aggiornamento. I dirigenti dei due club, Marotta e Carnevali, avrebbero avuto già dei contatti durante i mesi scorsi qualora fosse partito Lautaro Martinez.