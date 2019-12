Mercato Inter - Il pres. del Flamengo:"Gabigol non sarà mai felice come qui"

Rodolfo Landim, presidente del Flamengo, ha parlato di Gabriel Barbosa. L'attaccante brasiliano è diventato oggetto di discussione quotidiana in Brasile, nonostante lui abbia chiesto di voler parlare del suo futuro solamente dopo il Mondiale per Club.

"Le aspettative sono positive. Ci piace, è amato dallo staff e dai tifosi. Penso che sia felice qui, ed è un punto a favore molto importante per la sua decisione, indipendentemente da qualsiasi cosa. Francamente trovo difficile che Gabigol possa essere più felice altrove come lo è qui al Flamengo. Speriamo vada bene. Lui stesso ci aveva chiesto di parlare di nuovo solo al termine della stagione. Grazie alla buona prestazione, la stagione è diventata un po 'più lunga (ride). Non abbiamo iniziato a parlare