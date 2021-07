Mercato Inter, il giornalista: "Da Nandez a Keita e Caicedo. Vi spiego..."

Mercato Inter: Niccolò Ceccarini, noto giornalista di fama nazionale, scrive sulle mosse nerazzurre nel suo editoriale per la testata tuttomercatoweb.

"L'Inter deve sistemare il prima possibile la fascia destra. E a questo proposito sta tenendo calde molto piste. Tra queste c’è quella di Nandez. Che piace molto. I contatti con il Cagliari vanno avanti da giorni. L’apertura a trovare un’intesa c’è ma il problema resta la formula e la valutazione di 25 milioni di euro. L’Inter vorrebbe puntare ad un prestito, magari anche oneroso, con diritto di riscatto. E per ora non c’è accordo", la ricostruzione del giornalista sul conto dell'uruguayano, da giorni accostato all'Inter.

Non mancano le alternative... "Attenzione a Dumfries che potrebbe diventare una pista molto calda. I nerazzurri pensano anche al vice Lukaku. Considerato che per Pinamonti alla fine verrà trovata una soluzione, Marotta e Ausilio stanno valutando alcuni profili. L’ipotesi Keita c’è ma al momento non si registrano grandi passi avanti. E allora un altro nome su cui fare attenzione è quello di Caicedo, che potrebbe lasciare la Lazio".

Proprio sull'attaccante sudamericano, già alle dipendenze di Simone Inzaghi, Ceccarini scrive: "L’attaccante biancoceleste ha ancora un anno di contratto, è molto stimato da Simone Inzaghi e potrebbe essere un’ottima soluzione".