Mercato Inter: idea per l'attacco! Occhi puntati sull'attaccante del Peñarol

Mercato: l'Inter starebbe monitorando con 'estrema attenzione' Facundo Torres, 21enne attaccante del Peñarol.

La notizia viene rilanciata, in queste ore, dal sito cittaceleste.it (circuito della Gazzetta dello Sport). "L'Inter è rimasta stregata da questo ragazzo dall'atteggiamento che in campo è davvero esplosivo. Piace moltissimo. E sono attesi aggiornamenti in questo senso già nei prossimi mesi" si legge nell'articolo. Non solo. Il sito sottolinea come "Marotta si starebbe muovendo abbastanza convintamente".

Torres, uruguaiano classe 2000, è un centravanti ma può anche giocare da esterno e da seconda punta. È cresciuto nel settore giovanile del Peñarol. Il suo esordio in prima squadra risale al 16 agosto 2020, in occasione della gara di Primera División Profesional, contro il Boston River. Torres ha sbloccato l'incontro (vinto poi 2-0) con un gol al 51'. Con l'Under 17 dell'Uruguay l'attaccante ha collezionato 28 partite 'condite' da 14 gol. Non solo. Ha già racimolato sette presenze con la nazionale maggiore. A quanto si apprende il Peñarol non si siederà a trattare al di sotto di (circa) 20 milioni di dollari.

Il mercato dell'Inter, però, potrebbe riservare un colpo già a gennaio. La situazione di Samir Handanovic non è delle più rosee. Il capitano inizia a destare qualche preoccupazione dopo le ultime discontinue partite - approfondimento qui - ed è per questo che il club sarebbe intenzionato a muoversi già nelle prossime settimane per cercare un sostituto. L'obiettivo è Andrè Onana dell'Ajax. "Il club olandese - scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 27 settembre - non pare disposto a rimetterlo in squadra senza un nuovo contratto. E allora attenzione a quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi". Nel suo articolo Pietro Guadagno spiega infatti che l'Inter ha ancora un posto libero come extracomunitario e "non sarebbe una sorpresa se provasse ad anticipare l'ingaggio di Onana già a gennaio".