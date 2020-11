Mercato Inter, idea Belotti per l’attacco ma può arrivare a una sola condizione

In casa nerazzurra continua a tenere banco il futuro di Lautaro Martinez. L’argentino è in trattativa con l’Inter per il rinnovo del contratto, ma al momento ci sarebbe ancora una notevole distanza tra le parti. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe sempre il Barcellona che dopo i diversi tentativi andati a vuoto la scorsa estate sarebbe pronto a tentare nuovi assalti per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero già individuato l’eventuale sostituto dell’argentino per non farsi trovare impreparata in caso di cessione. Il nome in cima alla lista di Antonio Conte sarebbe quello di Andrea Belotti del Torino. Il Gallo, dopo diversi anni in granata, sembrerebbe ormai pronto ad un’esperienza in una big.

La richiesta economia di Urbano Cairo è notevolmente calata rispetto a qualche anno fa e potrebbe essere ceduto per una cifra abbastanza abbordabile. L’Inter sarebbe seriamente interessata e sarebbe pronta ad acquistarlo soltanto in caso di cessione di Lautaro Martinez.