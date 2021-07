Mercato Inter, Hakimi ceduto per 68 milioni: ecco il budget per il sostituto

Mercato Inter, per Hakimi al Psg manca ancora l’ultimo passaggio formale: "Dai tempi del primo trasferimento a Milano del 2020, il Real - spiega la Gazzetta dello Sport - gode del cosiddetto derecho de tanteo, ovvero una parentesi temporale per pareggiare un’offerta ricevuta dall’Inter per Hakimi. L’Inter ha fatto partire l’avviso il 30 giugno, per cui ci sarà tempo fino a oggi per gli spagnoli che però non hanno intenzione di rilanciare: i 68 milioni più cinque di bonus (tre molto difficili da raggiungere) sono un dato ormai certo e arriveranno da Parigi".

Quanto investirà la società per il sostituto di Hakimi? "Il budget nerazzurro per l’esterno è minimo, dieci milioni o giù di là" sentenzia Filippo Conticello nel suo articolo. E chi sono i nomi in corsa? "Di certo, ai dirigenti nerazzurri piacerebbe completare l’accoppiata iberica: con Bellerin più Alonso l’addio di Hakimi sarebbe molto meno doloroso". Però per Bellerin "il problemone è la formula: prima di aprire al prestito (con diritto di riscatto), i Gunners vogliono cercare acquirenti pronti a prelevare il catalano subito e a titolo definitivo". Per Alonso invece "era stato inserito come contropartita (graditissima) per Achraf, ma il marocchino ha poi scelto altre strade e adesso bisogna ricominciare da capo a trattare. Certo, c’è di mezzo, però, Marina Granovskaia, la plenipotenziaria del Chelsea e osso durissimo con cui trattare".