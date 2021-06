Mercato Inter, Hakimi al Psg: ecco quando. Poi due colpi

La strategia è impostata. L'Inter guarda con visione al futuro. E la linea sembra chiara. Sky fa il punto sulle probabili iniziative del club nerazzurro.

Hakimi sarà venduto non appena il Psg alzerà l'offerta a 60 milioni. Con il marocchino verrà ceduto anche Joao Mario, in direzione Portogallo. Saranno questi i due sacrifici che permetteranno di lavorare con ottimismo, e senza più affanni.

Salvo colpi di scena, non ci saranno altre cessioni. In entrata si lavorerà a quel punto su entrambe le fasce per consegnare a Inzaghi gli esterni migliori per il suo gioco.