Mercato Inter, Eriksen ora potrebbe rientrare in uno scambio. I dettagli

Mercato Inter, cosa accadrà a Christian Eriksen? Nel mondo nerazzurro si è tornato a parlare della situazione relativa al danese dopo l'assemblea dei soci di Giovedì 28 ottobre.

L'ex Tottenham dovrebbe sostenere entro la fine dell'anno degli esami che saranno finalizzati a capire se ci sono evoluzioni sul suo stato di salute. sembra però difficile ipotizzare uno scenario in cui al giocatore sarà concesso di togliere il defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato dopo gli eventi visti in estate durante Danimarca Finlandia. E allora cosa potrebbe accadere date le premesse? In Italia le regole in merito sono molto restrittive, e non consentono ad un atleta che ha installato un simile impianto di giocare. L'avventura in serie A di Eriksen sembra essere dunque finito.

Diverso il discorso per altri paesi. Tra i pochissimi che ammettono l'idoneità sportiva in simili circostanze c'è l'Olanda, dove il trequartista aveva iniziato la sua carriera. Si fa sempre più viva quindi, riporta Tuttosport, un ritorno all'Ajax. Ma con quale formula potrebbe avvenire questo trasferimento? Inizialmente si era parlato di una cessione dietro il pagamento di un indennizzo simbolico. In alternativa l'Inter avrebbe potuto addirittura regalare al giocatore il suo cartellino. Un'altra posta porta invece ad uno scambio. I nerazzurri seguono da tempo Onana, individuato come possibile erede di Samir Handanovic. L'estremo difensore arriverebbe a giugno a parametro zero, mentre tramite questo scambio il suo acquisto sarebbe anticipato a gennaio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione però quelle inerenti alla partenza del danese sarebbero al momento "solo chiacchiere".