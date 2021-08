Mercato Inter: ecco perché tutto ruota intorno ad Alexis Sanchez

"Se c’è qualcosa che al momento preoccupa è proprio l’affidabilità di Alexis Sanchez, da cui dipendono anche le decisioni sul mercato". La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Inter alla vigilia di una settimana importante - esordio in campionato e necessità di un altro 'colpo' - partendo dall'attaccante cileno.

"È alle prese con acciacchi che ne hanno pesantemente condizionato la preparazione" ricorda Adriano Seu nel suo focus. Sanchez, al momento, tornerà arruolabile a metà settembre dopo la sosta di campionato. Il suo ingaggio poi 'pesa' non poco sulle casse dell'Inter: sono infatti i 18 milioni di euro che Suning deve fino al giugno 2023 per garantirgli - grazie ai benefici del Decreto Crescita - 7 milioni netti. Allo stato attuale, secondo la Gazzetta dello Sport, sulla nuova Inter targata Inzaghi "pende ancora l’incognita di un reparto offensivo da ricostruire e completare". E proprio la posizione dell'ex giocatore di Barcellona e Manchester United potrebbe essere decisiva per sbloccare qualcosa nei prossimi giorni.

Per il resto, secondo il quotidiano sportivo "la squadra sembra già aver assimilato gran parte dei meccanismi di Inzaghi, mostrando lo stile e i tempi di gioco tanto cari all’ex tecnico della Lazio. Poche invece le note negative di questo precampionato che volge al termine. Tra queste c’è Vidal, a cui Inzaghi ha regalato in tutto 86’ tra Crotone, Parma e Dinamo Kiev, ma il cileno sembra viaggiare ancora con il freno a mano inserito. Nelle attuali gerarchie di Inzaghi, il cileno è scivolato anche dietro a Vecino (attualmente prima alternativa in mezzo) e a un Gagliardini bloccato dall’infortunio al ginocchio".