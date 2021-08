Mercato Inter: è testa a testa Zapata-Correa. Ecco il favorito

MERCATO INTER - Continua il lavoro dei dirigenti nerazzurri per garantire a Simone Inzaghi un reparto in grado ricevere l'eredità di Romelu Lukaku. Il belga è vicinissimo al trasferimento al Chelsea per 115 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Biasin, l'attaccante della Roma, Edin Dzeko, sarebbe molto vicino all'approdo alla Pinetina e dovrebbe firmare un biennale da 5,5 milioni di euro,

Marotta e Piero Ausilio vorrebbero strappare all'Atalanta anche le prestazioni di Duvan Zapata che, al momento, sembra essere in vantaggio su Joaquin Correa. Il prezzo per entrambi dovrebbe essere di circa 40 milioni di euro, anche se il tecnico ex Lazio ha da sempre espresso il desiderio di riavere il calciatore argentino.

"Credo che il discorso possa essere “facciamo il possibile per avere una squadra che dia garanzie per la zona Champions”. Per il resto si spera che in corso d’opera arrivi qualcuno in grado di evitare nuove cessioni". Ha poi continuato il giornalista di Libero, confermando che il lavoro dei dirigenti sia quello di avere una squadra affidabile per la prossima Champions League.