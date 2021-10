Mercato Inter, è sfida con Mourinho per il rinforzo a centrocampo

Nuovo nome per il centrocampo dell’Inter, che avrebbe messo nel mirino Harry Winks del Tottenham.

I nerazzurri avrebbero intenzione di acquistare un centrocampista con le caratteristiche simili a Brozovic nella prossima sessione di mercato e starebbero pensando anche l’inglese, valutato dal Tottenham circa 20 milioni di euro (qui potete leggere la notizia integrale). Il classe 1996 sta trovando pochissimo spazio con gli Spurs in questo avvio di stagione, finora soltanto 330 minuti in campo in 5 presenze e potrebbe partire a gennaio per giocare con più continuità. Come riportato da calciomercato.com, sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche la Roma di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese lo ha valorizzato nella sua esperienza sulla panchina del club londinese e sarebbe pronto a riabbracciarlo.

Il nome in cima alla lista dei desideri di Beppe Marotta e Piero Ausilio resta però il giallorosso Gonzalo Villar della Roma (ne parliamo qui), già vicino ai nerazzurri in estate. Lo spagnolo, profilo molto gradito a Simone Inzaghi, è sempre più ai margini del progetto tecnico della Roma e i nerazzurri sarebbero al lavoro per portarlo a Milano da gennaio. Il tecnico interista avrebbe già avuto un contatto con il centrocampista per sondare la sua disponibilità al trasferimento (ecco qui la nostra esclusiva)

L’intenzione di Beppe Marotta sarebbe quella di prenderlo in prestito gratuito, ma non sarà facile convincere la Roma (ne parliamo qui in una nostra esclusiva del 27 settembre). Entro le prossime settimane potrebbero già arrivare ulteriori novità sulla questione.