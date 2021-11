Mercato Inter, è corsa a due per il dopo Sanchez: la situazione

Mercato Inter, i nerazzurri starebbero già pensando al sostituto di Alexis Sanchez, sarebbero due i nomi in lizza: Luka Jovic e Giacomo Raspadori.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, spiegando che il cileno potrebbe partire già a gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbero alcuni club ma la pista al momento più calda sarebbe quella del Marsiglia, allenato da Jorge Sampaoli (clicca qui per leggere l’articolo). Nel caso in cui si dovesse concretizzare la sua cessione nella sessione di mercato invernale, i nerazzurri sarebbero pronti ad acquistare subito un altro attaccante per completare il reparto offensivo. Simone Inzaghi vorrebbe un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Edin Dzeko e i nomi nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero quelli di Giacomo Raspadori del Sassuolo e Luka Jovic del Real Madrid, entrambi da tempo nel mirino nerazzurro.

Il serbo è sempre più ai margini dei blancos e dopo il prestito della scorsa stagione è tornato al Real dove ha collezionato finora soltanto 95 minuti di gioco divisi in 7 presenze. Il Real Madrid potrebbe anche girarlo nuovamente in prestito in modo da risparmiare qualcosa sul suo pesante ingaggio. Raspadori, invece, non sta riuscendo a ritagliarsi un ruolo da protagonista con Dionisi e di fronte all’offerta giusta potrebbe lasciare gli emiliani già a gennaio. I nerazzurri sarebbero già al lavoro ma prima di acquistare qualcuno bisognerà necessariamente cedere Sanchez.