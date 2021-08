Mercato Inter, Dzeko a Trigoria: un motivo ha fatto slittare la partenza per Milano

MERCATO INTER - Edin Dzeko ha trovato l'accordo per il trasferimento all'Inter ma si trova ancora nella Capitale. La Roma, infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe chiesto al ragazzo di pazientare ancora prima di volare verso Milano.

La volontà dei giallorossi sarebbe quella di trovare prima un sostituto del bosniaco prima di dare il via libera. Il classe 1985,che si è presentato a Trigoria alle oer 15 per la ripresa degli allenamenti, dovrebbe firmare un contratto biennale con l'Inter da 4,5 milioni di euro più bonus. Sembra invece essere svanito l'obiettivo Tammy Abraham, nonostante l'offerta di Pinto, per il club di Jose Mourinho. Il calciatore del Chelsea avrebbe trovato l'accordo con l'Arsenal. L'attaccante dei Blues vorrebbe prendersi qualche giorno per riflettere.