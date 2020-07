Mercato Inter, dalla Spagna:"Patto con il Real Madrid per Kantè e Tonali"

La priorità dei nerazzurri in vista della prossima stagione è quella di rinforzare il centrocampo. Beppe Marotta sarebbe già da tempo al lavoro per anticipare la concorrenza e assicurarsi Sandro Tonali; ma negli ultimi giorni sarebbe spuntato anche il nome di N’Golo Kante del Chelsea. Il,classe 2000 ha una valutazione di circa 50 milioni di euro e al momento ci sarebbe ancora una piccola distanza tra domanda e offerta con Massimo Cellino.

Secondo quanto riporta Don Balon, i nerazzurri potrebbero rinunciare all’acquisto del gioiellino del Brescia per puntare tutto su Kante. Il francese sarebbe considerato da Antonio Conte il profilo giusto per rafforzare la mediana ed ha una valutazione di 60 milioni di euro. L'ex Leicester ha trovato poco spazio a causa di diversi problemi fisici e i blues di fronte un’offerta adeguata potrebbero anche decidere di cederlo. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Real Madrid di Zinedine Zidane.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo, Inter e Real Madrid, durante gli incontri per il trasferimento di Hakimi, avrebbero stretto un patto per non scontrarsi sul mercato per Kantè e Tonali. Un accordo che avrebbe spinto il club spagnolo a rinunciare al francese del Chelsea, mentre l'Inter sarebbe chiamata a tirarsi fuori dalla corsa a Sandro Tonali.