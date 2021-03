Mercato Inter, concorrenza inglese per un difensore

Voci dall'Inghilterra riportano di una folta concorrenza dalla Premier League per l'Inter in ottica mercato di giugno per Gianluca Mancini, difensore che si sta mettendo ulteriormente in mostra con la maglia della Roma.

Infatti, secondo quanto riportato da parte del Daily Express, il centrale ex Atalanta interesserebbe a grandi club inglesi come Chelsea e Manchester United, oltre che all'Everton di Carlo Ancelotti.

L'intenzione dei club inglesi parrebbe quella di presentare un'offerta di 31 milioni di euro per il difensore, anche se la Roma vorrebbe rigettarla per provare a scatenare un'asta e massimizzare i guadagni.