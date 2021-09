Mercato: Inter col fiato sospeso per il rinnovo di un big. E occhio al PSG

Mercato Inter, il momento dei rinnovi. Chiuso il calciomercato estiva, in casa nerazzurra tengono banco le questioni relative ai contratti dei calciatori di grido. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale odierno per Tuttomercatoweb, ha fatto il punto.

"L’Inter è uno dei club più attivi su questo fronte. Per quello di Lautaro Martinez manca solo l’annuncio ufficiale. Ormai l’accordo è stato raggiunto sulla base di 6 milioni di euro a stagione. L’attaccante argentino si legherà al club nerazzurro fino al 2026. Marotta e Ausilio lavorano anche su altri fronti. In agenda ci sono due appuntamenti importanti con Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Per quanto riguarda il centrocampista croato l’obiettivo è cercare un’intesa visto che il suo contratto scade nel 2022. I contatti sono già avviati da tempo". Su Brozovic, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la situazione non è ancora del tutto delineata. Il Corriere dello Sport, nelle scorse ore, aveva infatti sottolineato come "Balla una differenza di oltre un milione di euro, tra le pretese del giocatore (che vorrebbe arrivare a 5,5) e quello che guadagna al momento (4,2). Serve un punto d'incontro anche perché, al contrario di Lautaro, il croato ha una scadenza contrattuale già fissata al prossimo anno. Per non rischiare di perdere Brozovic - nel pieno della sua carriera, 29 anni da compiere in novembre, oltre che cruciale nell'Inter - a parametro zero al termine della stagione, la società si muove fin da ora". Qui trovate l'approfondimento completo. Non solo. Su di lui hanno messo gli occhi il Barcellona ma soprattutto il Paris Saint Germain come vi abbiamo raccontato in questo articolo.

Su Barella invece, questa è la posizione dell'Inter... "Nicolò è un punto di riferimento importante e la volontà della società è accontentarlo e blindarlo il prima possibile. Attualmente Barella guadagna 2,5 milioni di euro l’anno, l’Inter è pronta fargli firmare un rinnovo con un sostanzioso adeguamento di ingaggio che dovrebbe arrivare a 4,5 milioni", la ricostruzione di Ceccarini.