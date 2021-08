Mercato Inter: clamorosa voce su un affare insieme al Real Madrid!

MERCATO INTER - La società nerazzurra sarebbe sulle tracce di un attaccante per potenziare il reparto a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero stati dei contatti con il Real Madrid per le prestazioni di Luka Jovic.

La società presieduta da Florentino Perez vorrebbe liberarsi del serbo dopo averlo pagato circa 60 milioni di euro nel 2019 perché non si è mai ambientato a Madrid. I nerazzurri potrebbero, però, offrire un prestito con diritto di riscatto per avere un'arma in più dopo la partenza di Romelu Lukaku.

"Nel 2021, Jovic, era tornato in prestito all'Eintracht Francoforte - dettaglia la Gazzetta dello Sport e ha segnato 4 gol in 18 presenze". Il calciatore, prima che arrivasse Giroud era stato proposto anche al Milan.