Mercato Inter, chiuso un colpo che però inizia a preoccupare

Mercato Inter, è ormai noto che la dirigenza ha chiuso per l'acquisto di André Onana, estremo difensore dell'Ajax di rientro da una lunga squalifica per doping.

Il camerunese ha sostenuto le visite mediche da tempo, e nei progetti della società è l'erede di Samir Handanovic, con il quale si sta lavorando per prolungare l'attuale contratto (così che possa fare da chioccia la nuovo arrivato). Onana però non si è reso protagonista di prestazioni entusiasmanti nel corso della Coppa D'Africa. Durante tale competizione ci sono stati diversi errori, alcuni dei quali clamorosi. Facile immaginare che tali prestazioni possano essere state considerate figlie della lunga inattività, che ha portato inevitabilmente ad uno stato di forma non ottimale.

A questo però si è aggiunta la pessima performance nella gara di ieri. In occasione della sfida di Champions Leaue tra l'Ajax e il Benfica il tecnico della squadra olandese ha scelto di schierare il portiere titolare. La riposta di Onana è stata tutt'altro che soddisfacente. Un'uscita completamente sbagliata ha infatti portato alla rete che ha deciso la partita. L'1 a 0 ha infatti consegnato i quarti di finale ai portoghesi, rovinando la media dell'Ajax, che non aveva mai perso in Champions legaue quest'anno. Un acquisto che inizia quindi a preoccupare, visto che le cosiddette "papere" iniziano ad essere sempre più frequenti.