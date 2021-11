Mercato Inter, chiuso l'acquisto: agente tra un mese in Italia per le firme

Mercato Inter, è ormai tutto fatto per il nuovo acquisto che rinforzerà la rosa nerazzurra.

Si tratta di André Onana, che a partire dalla prossima stagione raccoglierà l'eredità del capitano Samir Handanovic. L'estremo difensore camerunense si trova attualmente all'Ajax, ma il suo contratto scadrà il prossimo giugno. L'Inter ha trovato l'accordo con il giocatore e con il suo entourage, e lo metterà sotto contratto una volta che si sarà svincolato. Circolavano nelle scorse settimane voci circa la possibilità che Onana si unisse a Simone Inzaghi già a partire da questa stagione, ed in particolare dal mese di gennaio, dietro il pagamento di un indennizzo al club olandese. La scelta finale invece sembra essere quella di attendere, e affidarsi ad Handanovic per tutta la stagione in corso.

Il portiere ha dovuto scontare una lunga squalifica per doping, e ora potrà tornare a giocare. Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport la chiusura definitiva dell'affare dovrebbe avvenire il prossimo mese, quando l'agente di Onana arriverà in Italia per sistemare gli ultimi dettagli di una trattativa il cui esito verrà ufficializzato, come detto, l'anno prossimo. Beppe Marotta ha dimostrato quindi di voler continuare a puntare su profili di giocatori in scadenza. Un'opportunità che diventa necessità vista la difficile situazione finanziaria in cui si trova il club guidato da Suning.