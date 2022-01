Mercato Inter, Carnevali non chiude la porta a Marotta

Mercato Inter in grande fermento in questa fase finale della finestra di riparazione di gennaio.

Dopo l'acquisto di Robin Gosens dall'Atalanta, i nerazzurri continuano a muovere i propri passi nel tentativo di reperire una punta da inserire nelle rotazioni offensive (visto anche il problema fisico subito da Correa). Le mire della dirigenza nerazzurra sono finite su Felipe Caicedo, ma Marotta e Ausilio non hanno ancora messo da parte la possibilità di anticipare un eventuale obiettivo estivo, ovvero Gianluca Scamacca attaccante del Sassuolo.

Con i neroverdi sono in atto diverse situazioni, con approcci iniziati da qualche tempo anche per il centrocampista Davide Frattesi e per la giovane seconda punta Giacomo Raspadori. Tutti profili giovani e molto apprezzati dai nerazzurri.

Come riportato da Tuttomercatoweb, intercettato all'uscita dell'assemblea di Lega, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali non ha chiuso la porta a delle cessioni imminenti, dicendo che al momento non ci sono grandi dubbi sulla permanenza di Scamacca e Frattesi in Emilia, ma evidenziando che "manca ancora qualche giorno, sicuramente abbiamo un po' di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti".

Il dirigente romano ha poi continuato dicendo che l'attaccante del Pisa Lorenzo Lucca è un giovane molto interessante e che invece sono in corso trattative per un altro attaccante, Luca Moro, attualmente al Catania ma di proprietà del Padova. Movimenti nella zona d'attacco quindi, che potrebbero significare anche una ricerca di alternative a qualche partenza improvvisa in questi ultimi giorni.

Scamacca e Frattesi rimangono due obiettivi complicati per l'immediato, ma nel mercato una cosa è certa: "Mai dire mai".