Mercato Inter, Carnevali conferma: "Definito l'accordo con l'Inter"

Stefano Sensi sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro e il Sassuolo hanno trovato l'accordo nel pomeriggio. Conferma arrivata anche dall'Ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Questo il suo commento ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo raggiunto l’accordo con l’Inter. Penso che nei primi giorni della settimana prossima Sensi farà le visite mediche. C’è soddisfazione perché è un’opportunità per un nostro giocatore di andare in un grande club. Ha grandi qualità sotto l’aspetto tecnico e umano. Non ho ancora sentito Stefano, ma immagino debba essere felice. Andare all’Inter è una grande soddisfazione".