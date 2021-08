Mercato Inter, c'è la data per la cessione di un altro attaccante

MERCATO INTER - La società nerazzurra starebbe lavorando anche per la cessione di Andrea Pinamonti, Il centravanti, seguito anche dal Verona, dovrebbe trasferirsi in prestito all'Empoli e far coppia con Patrick Cutrone. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti milanesi dovrebbero incontrare quelli toscani dopo la gara contro il Genoa.

La formula dovrebbe prevedere un prestito secco, ma bisognerà trovare l'intesa sull'ingaggio che, al momento, risulta essere troppo oneroso per la società di Corsi. L'ex Frosinone percepisce circa 2 milioni di euro e l'Inter potrebbe partecipare a parte dello stipendio. L'addio del classe 1999 dovrebbe aprire le porte a un attaccante a scelta tra Correa, Thuram e Insigne.