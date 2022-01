Mercato Inter, c'è la data per i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin

Mercato Inter, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin rinnoveranno dopo la partita contro l'Empoli.

Questa è l'indiscrezione lanciata da Tuttosport su uno dei temi caldi in merito ai rinnovi in casa nerazzurra, che non riguardano solamente calciatori importanti come Brozovic, Perisic e Handanovic, ma anche chi, da dietro la scrivania, è riuscito a costruire una squadra forte che ha trionfato nello scorso campionato, in Supercoppa Italiana contro la Juventus e non vuole di certo fermarsi qui. L'accordo, come si sa da tempo, è stato trovato fino al 30 giugno del 2025.

Proprio l'arrivo dalla Cina del presidente Steven Zhang ha sbloccato in maniera definitiva la situazione dei dirigenti. Non che la loro permanenza a Milano fosse stata mai a rischio, visto l'ottimo lavoro svolto fino a questo momento, soprattutto nel corso della scorsa sessione di mercato, quando sono riusciti a fronteggiare egregiamente le dolorosissime partenze di Romelu Lukaku, partito per tornare al Chelsea, e di Achraf Hakimi, andato invece al Paris Saint Germain, con gli arrivi di Dzeko, Correa e Dumfries che si stanno rivelando armi vincenti.

Tre rinnovi nel segno della continuità sportiva e progettuale, visto che questo terzetto è riusciuto a trovare l'amalgama giusto e a gestire nel migliore dei modi la società. Dopo l'Empoli, finalmente, tutto sarà portato nero su bianco e in viale della Liberazione si potrà continuare a programmare bene in vista della prossima stagione, consapevoli di avere in mano tre armi vincenti che fino a questo momento hanno portato solo benefici all'Inter in termini di risultati e di decisioni corrette da fare al di fuori del campo.