Mercato Inter: 'C'è l'accordo con Bellerin'. I dettagli

Mercato Inter: 'C'è l'accordo con Bellerin'. È la notizia che, in queste ore, viene rilanciata dal quotidiano spagnolo Sport. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il direttore sportivo, Piero Ausilio, avrebbero quindi raggiunto un principio di accordo con il terzino dell'Arsenal. Sarebbe dunque lui il 'prescelto' per sostituire Hakimi. L'esterno marocchino, nelle prossime ore, dovrebbe firmare un quinquennale con il Paris Saint German che lo acquisterà dall'Inter per una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Bellerin ha esordito in Premier League con la maglia del Watford. Nella stagione 2013-2014 ha collezionato 8 presenze e 0 reti. Nel 2014 è poi tornato all'Arsenal, la squadra con la quale aveva anche fatto la trafila delle giovanili. Con i Gunners Bellerin ha messo insieme 179 presenze e 8 reti. Nel gennaio del 2019, durante il derby contro il Chelsea, ha subito un gravissimo infortunio: la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori per (circa) otto mesi. Ora l'Inter sembra la squadra che vuole scommettere sul suo rilancio, visto che Bellerin ha compito (a marzo) 26 anni.

Il quotidian spagnolo Sport spiega, però, che ora l'Inter dovrà trattare con i Gunners. Le parti, però, sono ancora distanti: l'Inter vorrebbe chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto, mentre l'Arsenal chiederebbe una cifra fra i 20 e i 25 milioni di euro.