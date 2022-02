Mercato Inter, Brozovic si avvicina a grandi passi al rinnovo: le ultime

Mercato Inter, Marcelo Brozovic si avvicina davvero al rinnovo del suo contratto.

Dopo tante settimane di incontri, ipotesi e indiscrezioni, oggi è arrivata una notizia importante in merito alla trattativa inerente il centrocampista croato che da tempo è al centro dell'attenzione per la sua situazione contrattuale con l'Inter che vede il rapporto con la società nerazzurra scadere il prossimo 30 giugno. Un giocatore troppo importante per la rosa di Inzaghi e a testimoniarlo sono state le ripetute parole dell'amministratore Beppe Marotta che ne ha riconosciuto il valore e non ha mai smentito la volontà della società di arrivare allo scontro.

Proprio per questo, come rivelato dal sito Calciomercato.com, oggi ci sarebbe stato un nuovo incontro tra l'entourage del giocatore e la società per arrivare alla quadra definitiva che sarebbe stata trovata. L'accordo economico con il giocatore è stato trovato e adesso manca soltanto di limare qualche dettaglio inerente alle commissioni degli agenti per arrivare alla tanto sperata fumata bianca che i tifosi e i dirigenti aspettano da tempo. Ovviamente finchè non ci saranno le firme definitive tutto è possibile, ma di fatto manca davvero poco all'annuncio.

La storia tra Brozovic e l'Inter dovrebbe continuare ancora, un legame che nel corso degli anni, con l'aumentare del rendimento del giocatore, si è suggellato sempre in misura maggiore. La felice conclusione di questa trattativa potrebbe portare la società a concentrarsi su altri rinnovi in programma, su tutti quello del connazionale Ivan Perisic, ma senza dimenticare quelli di Samir Handanovic e Milan Skriniar. Ci sarà ancora da lavorare, ma l'obbiettivo della società è chiaro: mantere l'ossatura della squadra.