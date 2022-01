Mercato Inter, Biasin svela i piani nerazzurri per gennaio

Mercato Inter, Fabrizio Biasin svela i piani nerazzurri per gennaio.

Il giornalista di Libero molto vicino alle cose di casa Inter, ha parlato in diretta a Calciomercato.it TV di cosa potrebbe fare sul mercato la società nerazzurra per rafforzare l'organico di Simone Inzaghi in vista del prosieguo della stagione e, soprattutto, vista la partenza di Stefano Sensi diretto alla Sampdoria lasciando, quindi, libera una casella tra i centrocampisti. Ma per Biasin le cose difficilmente cambieranno in tal senso, e l'intenzione della dirigenza nerazzurra sarebbe quella di non acquistare nessuno.

Infatti, da viale della Liberazione, filtra che la rosa è numericamente giusta e questi giocatori continueranno per il resto della stagione. Unica eccezione è se si dovessero presentare delle occasioni ghiotte per cui si potrebbe pensare di fare un investimento da regalare ad Inzaghi e il suo staff. Insomma, più che un rafforzamento, l'Inter penserà soprattutto a consolidarsi ulteriormente per affrontare tante sfide importanti sia in campionato che in Champions League dove i nerazzurri sono attesi dal Liverpool.

Per il mercato, poi, se ne parlerà a giugno e già i dirigenti stanno programmando in vista di allora, con l'innesto già fatto di Onana e quello vicino di Davide Frattesi del Sassuolo. Tanti obiettivi anche sulle fasce e in attacco con Kostic, Bansebaini e Scamacca primi nella lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Insomma, la società è già al lavoro e ha intenzione di fare le cose per bene, con un occhio a gennaio, ma solo a condizione che si possano verificare determinate situazioni.