Mercato Inter, Bellerin a una sola condizione: spunta una nuova alternativa

L’Inter è al lavoro sul mercato per regalare a Simone Inzaghi nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. La priorità della dirigenza interista sarebbe quella di acquistare un esterno destro in grado di ricoprire tutta la fascia per sostituire Achraf Hakimi.

I nerazzurri starebbero monitorando con attenzione diversi giocatori ma avrebbero già individuato il profilo ideale.Il nome in cima al taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbe sempre quello di Hector Bellerin dell’Arsenal.

L’esterno spagnolo potrebbe lasciare i Gunners nel corso di questa sessione di mercato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport, l’Inter non sembrerebbe intenzionata ad acquistarlo a titolo definitivo e starebbe tentando di convincere l’Arsenal a lasciarlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questa, al momento, sarebbe l'unica soluzione possibile affinché si concretizzi il trasferimento dello spagnolo in nerazzurro.

Nel caso in cui il club londinese non dovesse accettare la cessione in prestito, i nerazzurri sarebbero pronti a virare su altri obiettivi. Oltre a Davide Zappacosta, i nerazzurri starebbero pensando anche ad Hans Hateboer dell’Atalanta, un profilo molto gradito a Simone Inzaghi. Al momento, però, l’olandese sarebbe soltanto un’idea e non ci sarebbe ancora stato nessun contatto tra le parti.