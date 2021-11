Mercato Inter, arrivano conferme sull'obiettivo per l'attacco. Il punto

Mercato Inter, la serata di ieri non ha sancito solamente il ritorno prepotente dei nerazzurri nella corsa scudetto, grazie alla vittoria per 3 a 2 contro il Napoli.

Prima del match infatti l'amministratore delegato Beppe Marotta ha rilasciato importantissime dichiarazioni in chiave calciomercato. La conferma più importante è quella sull'interesse per Loreno Insigne. Da mesi circola questo nome in orbita Inter, e le dichiarazioni di ieri non lasciano spazio a dubbi. Marotta ha ammesso che l'attaccante del Napoli interessa, e che se si dovesse presentare l'occasione verrà valutata. Parole pronunciate in maniera diplomatica, visto che avrebbe scorretto il contrario (l'attaccante è ancora sotto contratto con il club partenopeo). Ma il dirigente nerazzurro è un esperto di colpi a parametro zero, ed in caso di mancato accordo con De Laurentiis per il rinnovo l'Inter rappresenta l'unica vera possibilità italiana.

Il giocatore sa dell'interesse dei campioni d'Italia, e chissà che tra un anno non giochi la sfida andata in scena ieri sera a maglie invertite. La partita è ancora lunga, e l'Inter per ora è alla finestra in attesa di capire quali saranno gli sviluppi. Intanto si lavora sul possibile rinnovo di Marcelo Brozovic, autore contro la capolista di una prestazione sontuosa. Marotta si è definito ottimista circa la possibilità di arrivare ad un accordo per il prolungamento dell'accordo, ma la trattativa deve ancora entrare nel vivo. Al momento ciò che appare evidente è che le volontà, tanto del club quando del ragazzo, sono coincidenti. la speranza è che questo sia sufficiente per far sì che le parto decidano di proseguire insieme. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.