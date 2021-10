Mercato, Inter: alla scoperta di Villar, l'obiettivo di gennaio

L’Inter è già al lavoro sul mercato per regalare a Simone Inzaghi un rinforzo in mezzo al campo ed ha messo nel mirino Gonzalo Villar della Roma.

Come raccolto dalla nostra redazione (potete leggere qui la nostra esclusiva), i nerazzurri sarebbero pronti a prenderlo già a gennaio ma prima bisognerà trovare l’accordo con la Roma. Il centrocampista sta trovando pochissimo spazio con Josè Mourinho e il piano di Beppe Marotta sarebbe quello di prenderlo con la formula del prestito gratuito. Lo spagnolo è stato vicinissimo al trasferimento all’Inter anche negli ultimi giorni della scorsa sessione di mercato (come riportiamo qui) ma la trattativa di scambio con Roberto Gagliardini non decollò.

Villar è sempre più ai margini del progetto tecnico giallorosso, in questa stagione ha collezionato soltanto 3 presenze in Conference League per un totale di soli 82 minuti in campo. Cresciuto nel vivaio dell’Elche, debutta nel 2014 in prima squadra in Segunda Division. La stagione successiva passa al Valencia, dove si unisce all’under 18. Nella stagione 2018/2019 torna in prestito all’Elche e diventa un titolare inamovibile del club spagnolo. Nel gennaio del 2020 approda alla Roma per 4 milioni di euro più bonus, dove si è messo in luce soltanto la passata stagione con Fonseca in panchina, collezionando ben 47 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Centrocampista fisico e anche tecnico dotato di un ottimo dribbling, ha fatto vedere grandi cose soprattutto come vertice basso di centrocampo davanti alla difesa ma può anche essere schierato da mezz’ala. Simone Inzaghi lo avrebbe individuato come principale alternativa a Marcelo Brozovic e lo avrebbe già contattato personalmente (come riportiamo in un’altra nostra esclusiva) per sondare la sua disponibilità al trasferimento.