Mercato Inter, alla scoperta di Ekitike: il nuovo nome nel mirino di Marotta

Mercato Inter, continua la ricerca di rinforzi per l’attacco in vista della prossima stagione.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione stilando la lista dei nomi sul taccuino nerazzurro (clicca qui per leggere l’articolo) rivelando anche un nome nuovo: Hugo Ekitike del Reims.

Ekitike, classe 2002 francese di origini camerunesi, si sta mettendo in luce questa stagione in Ligue 1 con 9 gol e 3 assist in 21 presenze attirando le attenzioni di diverse squadre, tra cui Roma, Milan, Psg ed alcuni club di Premier League. L’infortunio ha però fermato la sua stupefacente stagione. l’attaccante è infatti costretto ai box da fine febbraio per un infortunio alla coscia e punta di tornare in campo per gli ultimi impegni della stagione. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 ma il giocatore avrebbe già fatto sapere di non volerlo rinnovare per tentare un’altra esperienza. Il club francese sarebbe pronto a cederlo già la prossima estate e vorrebbe incassare una quarantina ma il lungo infortunio che ha rimediato il giocatore potrebbe far abbassare di molto le pretese. L’Inter lo starebbe seguendo con attenzione e valutando l’assalto.

Il 19enne è l’ennesimo prodotto del vivaio del Reims, società che negli ultimi anni ha sfornato vari giovani talenti. Attaccante agile e imponente con i suoi 189 cm; molto abile, oltre che in fase realizzativa, anche a far salire la squadra e a fare assist. All’Inter, per caratteristiche, potrebbe essere l’alternativa ad Edin Dzeko.